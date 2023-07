ভারী বৃষ্টিতে জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়কে ধস, ভিডিও ভাইরাল

প্রবল বৃষ্টি চলছে ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরে। শুক্রবার (৭ জুলাই) থেকেই সেখানে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। এতে ভয়াবহ ধস নেমেছে রামবান জেলার জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়কে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই ধসের ভিডিও।

এতে দেখা গেছে, সাইভাই ছবির দৃশ্যের মতো পানির তোড়ে ভেসে যাচ্ছে মহাসড়কের বড় অংশ। এর ফলেই ওই এলাকায় বন্ধ হয়েছে যাতায়াত। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে বলে জানা গেছে।

জেলা প্রশাসন ও জম্মু ট্রাফিক জানিয়েছে, বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তা মেরমতের কাজে নেমেছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা। তবে জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়কে বড় ধস নেমেছে। কার্যত সেখানে পানির তোড়ে ভেসে গেছে রাস্তা। ওই অংশে এখনই মেরামত সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে মহাসড়ক ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

NH 44 near Panthiyal Ramban Jammu Srinagar highway area. The road is again damaged as there are massive landslides & land caving. Man made disasters are now common due to excessive machinery use and tunneling. Experts need to look into it seriously@NHAI_Official @nitin_gadkari pic.twitter.com/VkFZVGJdAf