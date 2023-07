বিরোধীদের ২৬ দলের বিপরীতে মোদীর ৩৮ দলীয় জোট

ভারতে বিরোধী ২৬ দলের নতুন জোটের নাম যে সময় ঘোষণা হলো, তার কিছুক্ষণ পরেই মিত্র ৩৮ দলকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই বৈঠকের লক্ষ্য ‘জাতীয় অগ্রগতি ও আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ’। তবে ভারতীয় কংগ্রেসের দাবি, বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেখে ভয় পেয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এ জন্যই ‘ছোটখাটো’ দলগুলোকে একসঙ্গে করার চেষ্টা করছেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবর অনুসারে, মঙ্গলবার (১৮ জুলাই) যে ৩৮টি দলের বৈঠক হয়েছে, তার বেশিরভাগই ছোট মিত্র। আঞ্চলিক পর্যায়ে এদের হয়তো প্রভাব রয়েছে, তবে কোনো এমপি নেই অথবা থাকলেও খুব কম। ছোটখাটো এই দলগুলো আশা করছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক তাদের আগামী নির্বাচনে আরও বেশি আসনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ করে দেবে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন ঘিরে বেশ মেপে মেপে পা ফেলছে বিজেপি। তারা এরই মধ্যে ভারতের উত্তরাঞ্চলের বেশিরভাগ রাজ্যে শক্তিশালী। এবার দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে শক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে দলটি।

It is a matter of immense joy that our valued NDA partners from across India will be attending the meeting in Delhi today. Ours is a time tested alliance which seeks to further national progress and fulfil regional aspirations.