সম্প্রতি দেশে মূল্যবৃদ্ধি আটকাতে সব ধরনের অ-বাসমতি চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে ভারত। তাদের এই সিদ্ধান্তের সরাসরি প্রভাব পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা ভারতীয়-বাংলাদেশি, তথা দক্ষিণ এশীয় নাগরিকদের ওপর। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার মতো দেশগুলোতে চালের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে প্রবাসীদের মধ্যে। সেখানকার সুপারশপগুলোতে রীতিমতো চাল কিনতে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে।

যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ লাখেরও বেশি ভারতীয় বাস করেন। স্বভাবতই এদের বেশিরভাগের কাছে ভাত ছাড়া খাবারকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। ফলে চাল রপ্তানিতে ভারতের নিষেধাজ্ঞার খবর সামনে আসতেই সুপারশপগুলোতে ভিড় জমিয়েছেন তারা।

লম্বা লাইন পড়েছে চাল কেনার জন্য। কোথাও কোথাও সেই লাইন রাস্তাতেও চলে এসেছে। যে যতটা পারছেন চাল কিনে মজুত করছেন।

আরও পড়ুন>> দেশে চাল উৎপাদন-মজুতে রেকর্ড, দামে নাভিশ্বাস ক্রেতার

In the aftermath of the ban on rice exports by India, the situation in the USA @HiHyderabad pic.twitter.com/MtVndnN2Z0

এসব এলাকায় চালের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় দামও বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। দ্য হিন্দু বিজনেস লাইন জানিয়েছে, কিছুদিন আগেও যেসব দোকানে ২০ পাউন্ড (প্রায় ৯ কেজি) চালের ব্যাগ ১৫-১৬ ডলারে বিক্রি হতো, সেখানে এখন দাম হাঁকানো হচ্ছে ৪৬ দশমিক ৯৯ ডলার পর্যন্ত।

So all the desi stores are out of Indian rice. Every NRI family has bought 10-15 bags of rice because india has blocked export of “non-basmati” rice. Therefore high IQ NRIs have hoarded 100-200kgs of basmati rice per family.



And few are now selling it on FB marketplace