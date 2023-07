ঘরে সাপ ঢুকেছিল। তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাড়ির বাসিন্দারা। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় পৌরসভা অফিসে। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও সাপ উদ্ধারে আসেনি কেউ। তাতে রেগে গিয়ে নিজেই সাপ ধরে পৌরসভার অফিসের ভেতর ছেড়ে দিয়ে আসেন পরিবারের এক সদস্য।

সম্প্রতি ভারতের তেলঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদে ঘটেছে এই ঘটনা। পৌর অফিসের মধ্যে সাপ ঘুরে বেড়ানোর সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

নাগরিকরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়লে খবর যায় পৌরসভার অফিসে। কিন্তু অনেক সময়ই সরকারি কর্মীরা ঘটনাস্থলে যান বলে অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে জনতার ক্ষোভ থাকলেও রাগের বশে সরকারি অফিসে সাপ ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা বিরলই বটে।

জানা যায়, গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে তেলঙ্গানার বিভিন্ন এলাকায়। উপদ্রব বেড়েছে পোকামাকড় ও সাপের। তেমনই জলমগ্ন একটি ওয়ার্ডে এক যুবকের বাড়িতে সাপ ঢুকে পড়েছিল। সেই সাপ উদ্ধারের জন্য সরকারি দপ্তরে ফোন করেন তিনি।

A resident released a snake in the GHMC ward office at Alwal, Hyderabad after officials failed to respond to his complaint. The snake had entered his home during the rain.



Imagine how compelled he must have been that he had to take this step.#TwitterTillu constantly extols… pic.twitter.com/lXgcpA3kir