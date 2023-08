খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরে ঘুরছেন বাইডেন, ছবি ভাইরাল

খালি গায়ে ঘোড়ার পিঠে বসে ছবি তোলার সময় ভ্লাদিমির পুতিন আশা করেছিলেন, এটি তার শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় দেবে। আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের ছবিতে নিজের মাথা বসিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পও হয়তো নিজেকে শক্তিশালী দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খালি গায়ে জো বাইডেনের ছবি যখন ভাইরাল হলো, তখন যেন উল্টো বাতাস বইতে শুরু করেছে।

গত রোববার (৩০ জুলাই) ডেলাওয়্যারের বাড়ির কাছাকাছি সৈকতে তোলা বাইডেনের কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

ছবিগুলো তুলে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে (সাবেক টুইটার) শেয়ার করেছেন সাংবাদিক এরিক জেলার। তিনি লিখেছেন, রেহোবোথের সৈকতে একটি সুন্দর দিন উপভোগ করছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

ছবিতে ৮০ বছর বয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নীল হাফপ্যান্ট, পায়ে জুতা, চোখে সানগ্লাস ও মাথায় উল্টো করে টুপি পরা অবস্থায় দেখা গেছে।

President Biden is enjoying a gorgeous beach day here in Rehoboth. pic.twitter.com/AZmhRHHf0Y