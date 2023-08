সাবেক প্রেমিকের কাছে কেন বারবার খাবার পাঠাচ্ছিলেন অঙ্কিতা?

ধরুন, আপনার প্রেমের জীবনে আঁধার নেমেছে। সুখের মুহূর্তের স্মৃতিটুকু থাক বলে ব্রেক আপ করেছেন সঙ্গী। কিন্তু সম্পর্ক শেষ হলেই কি আর ভালোবাসা ফুরায়? বরং সাবেকের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো বারবার উঁকি দিয়ে যায় মনের কোণে। কখনো নিজেকে আটকাতে না পেরে, কখনো হয়তো অভ্যাসবশতই হাত চলে যায় ফোনে।

গল্পটা আবার অন্যরকমও হতে পারে। সঙ্গী হয়তো হুট করে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তা নিয়ে এখনো ক্ষোভ রয়েছে আপনার মনে। কীভাবে তাকে শিক্ষা দেওয়া যায় তা নিয়ে ফন্দি আটঁছেন। আর শেষপর্যন্ত পেয়েও গেলেন উপায়। কীভাবে? শিখুন অঙ্কিতার কাছ থেকে।

কী করেছেন অঙ্কিতা? তেমন কিছু না, শুধু সাবেক প্রেমিকের কাছে একের পর এক খাবার পাঠিয়েছেন তিনি।

ভাবছেন, এর সঙ্গে ওপরের গল্প দুটির কী সম্পর্ক? তাহলে শুনুন ঘটনা।

অঙ্কিতা সাবেক প্রেমিকের কাছে ফুড ডেলিভারি অ্যাপ ব্যবহার করে খাবার পাঠাচ্ছিলেন। আর তার জন্য ব্যবহার করছিলেন ‘ক্যাশ অন ডেলিভারি’ পদ্ধতি। অর্থাৎ, খাবারের অর্ডার তিনি করলেও টাকা দিতে হবে সাবেক প্রেমিককে।

এমন কাণ্ড একবার-দুবার নয়, পরপর তিনবার ঘটিয়েছেন অঙ্কিতা। কিন্তু তার প্রেমিকও নাছোড়বান্দা। কিছুতেই টাকা দেবেন না। ফলে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছিল ফুড ডেলিভারি কোম্পানিকেই। তাই শেষপর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে এই কাজ আর না করতে মেয়েটিকে অনুরোধ জানায় তারা।

Ankita from Bhopal please stop sending food to your ex on cash on delivery. This is the 3rd time - he is refusing to pay!