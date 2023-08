বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য অনেক ছাত্রছাত্রী কঠোর পরিশ্রম করেন। দিনরাত পড়াশোনায় মগ্ন থাকেন। তবে এমন কষ্ট করার পরিবর্তে প্রতারণার আশ্রয় নেন কেউ কেউ। এ কারণে পরীক্ষার হলে নকল করার খবর পাওয়া যায় অহরহ। তার সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে উত্তরপত্রের ভেতর টাকা রেখে শিক্ষকদের ঘুস দেওয়ার প্রবণতা।

সম্প্রতি ভারতে একটি বোর্ড পরীক্ষায় পাস করানোর জন্য উত্তরপত্রের ভেতর শিক্ষার্থীদের রেখে যাওয়া টাকার ছবি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ছবিটি টুইটারের শেয়ার করেছেন আইপিএস কর্মকর্তা অরুণ বোথরা। তা দেখে নেটিজেনদের মত, শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ চিত্রই উঠে এসেছে এর মাধ্যমে।

ভাইরাল ছবিতে ১০০, ২০০ ও ৫০০ রুপির কয়েকটি নোট দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা সেগুলো তাদের বোর্ড পরীক্ষার উত্তরপত্রের সঙ্গে রেখে দিয়েছিল, যাতে শিক্ষক তাদের পাস নম্বর দেন।

Pic sent by a teacher. These notes were kept inside answer sheets of a board exam by students with request to give them passing marks.



Tells a lot about our students, teachers and the entire educational system. pic.twitter.com/eV76KMAI4a