ট্রাফিক পুলিশের মাথা ঠান্ডা রাখতে ‘এসি হেলমেট’

দিন হোক বা রাত, রোদ কিংবা বৃষ্টি, কর্তব্যে তাদের অবিচল থাকতে হয় সবসময়। কারণ তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন শহরের যানবাহন। সেই ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের দায়িত্বপালনের সুবিধার্থে অভিনব উদ্যোগ নিলো ভারত। সম্প্রতি দেশটির আহমেদাবাদ শহরে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে ‘এসি হেলমেট’র ব্যবহার। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন ট্রাফিক পুলিশ সদস্য ব্যবহার করছেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওই হেলমেট। এটি যেমন তাদের মাথা ঠান্ডা রাখছে, তেমনি ধুলোবলি থেকেও রক্ষা করছে।

জানা যায়, আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এসি হেলমেটের ওজন সাধারণ পুলিশ হেলমেটের চেয়ে প্রায় ৫০০ গ্রাম বেশি। চলে ব্যাটারিতে। একবার চার্জ দিলে আট ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে।

নয়ডাভিত্তিক সংস্থা করম সেফটি প্রাইভেট লিমিটেড তৈরি করেছে এই এসি হেলমেট। তাদের দাবি, ওজন তুলনামূলক বেশি হলেও এসি হেলমেট অনেক বেশি টেকসই।

Standing for hours, directing traffic on the busy Pirana Crossroad near the garbage dumping yard, is no longer a strain on Divyarajsinh Rana, a 27-year-old constable with the #Ahmedabad City Traffic Police. He wears a “AC helmet” that not only helps keep him cool, but also… pic.twitter.com/hsc4rwoCvx