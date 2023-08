প্লেন বিধ্বস্ত হয়ে ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান প্রিগোজিন নিহত

রাশিয়ায় প্লেন বিধ্বস্ত হয়ে ভাড়াটে সেনাবাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগিনি প্রিগোজিন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বিবিসি। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়ার একটি প্লেন বিধ্বস্ত হয়ে ১০ জন যাত্রীয় সবাই নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ইয়েভগিনি প্রিগোজিনের নামও রয়েছে।

রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে বিবিসি জানায়, রাশিয়ার টাভার অঞ্চলে বিধ্বস্ত হওয়া একটি প্লেনের যাত্রীদের তালিকায় ছিলেন ওয়াগনার ভাড়াটে গ্রুপের প্রধান প্রিগোজিন। রাশিয়ার জরুরি মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে প্রিগোজিনের ব্যক্তিগত প্লেন কুজেনকিনো গ্রামের কাছে বিধ্বস্ত হয় ও এর সকল আরোহী নিহত হয়েছেন।

এদিকে, ওয়াগনারের ঘনিষ্ঠ একটি টেলিগ্রাম চ্যানেল গ্রে জোন জানিয়েছে, মস্কোর উত্তরে তেভর অঞ্চলে প্লেনটিকে গুলি করে নামানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনার আগে দুটি বিস্ফোরণের মতো শব্দ পান, এরপর ধোঁয়ার দুটি রেখা দেখতে পান।

BREAKING: Private jet carrying Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin has crashed with 10 people on board.



No survivors.



Prigozhin was a media favorite back in June when he led led a failed rebellion against Putin.



“Wagner-linked Telegram channel Grey Zone reported the… pic.twitter.com/YuFcUlXGek