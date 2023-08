মধ্যরাতে মাতাল হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এক নারী। একপর্যায়ে আরেকটি গাড়িকে ধাক্কা দেন তিনি। এরপর পুলিশ তাকে আটকের চেষ্টা করলে উল্টো তাদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ান সেই নারী। এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জানা গেছে, গত রোববার (২৭ আগস্ট) রাতে ভারতের গুজরাটে ভাদোদারা শহরের একটি সড়কে ঘটেছে এই ঘটনা।

ভিডিওতে দেখা যায়, প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকা ওই মদ্যপ নারী কয়েকজন পুরুষ পুলিশ সদস্যকে গালিগালাজ এবং মারধরের চেষ্টা করছেন। আর তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এক নারী পুলিশ সদস্য।

এর মধ্যে ওই নারী বেশ কয়েকবার পুলিশ সদস্যদের ধাক্কা দেন এবং পারলে তাকে স্পর্শ করার চ্যালেঞ্জ জানান। পরে পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাড়তি নারী পুলিশ সদস্যদের ডাকা হয়।

এসময় বেশ কয়েকজন পথচারী মোবাইল ফোনে ঘটনাটি ভিডিও করছিলেন।

Video a drunk woman creating ruckus on street in Vadodara, Gujarat is viral on social media.



She turned out to be a well-known female artist pic.twitter.com/E3twoBnYSE