পাকিস্তানে ভোট চলছে, ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন

দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আশঙ্কার মধ্যে পাকিস্তানে শুরু হয়েছে সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে সশরীরে লাহোরের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানসহ কারাবন্দি অন্যান্য নেতারা আগেই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, আদিয়ালা কারাগার থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন ইমরান খান। একই পদ্ধতিতে ভোট দেওয়া অন্য নেতাদের মধ্যে রয়েছেন দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশি, পাঞ্জাবের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী চৌধুরী পারভেজ এলাহি, আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান শেখ রশিদ এবং সাবেক তথ্যমন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী।

তবে ভোট দিতে পারেননি ইমরানের খানের স্ত্রী বুশরা বিবি। কারণ তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং পোস্টাল ব্যালটের ভোটিং প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

Update: Real-time network data show that internet blackouts are now in effect in multiple regions of #Pakistan in addition to mobile network disruptions; the incident comes on election day and follows months of digital censorship targeting the political opposition pic.twitter.com/47Yja44TI9