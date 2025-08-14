অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আনোয়ার গ্রুপ

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আনোয়ার গ্রুপ
আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মতিঝিল)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Anwar Group of Industries করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ