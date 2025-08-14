  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে উপায়, স্নাতক পাসেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
উপায়ের লোগো। ফাইল ছবি

উপায়ে (ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেড) ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল ম্যানেজার (এআরএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: উপায় (ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেড)

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল ম্যানেজার (এআরএম)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/বিবিএ/এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ০৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক UPAY (UCB Fintech Company Limited) করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

