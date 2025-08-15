  2. জাগো জবস

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৩ এএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
ব্যাংক এশিয়া পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে ‘শারিয়াহ কমপ্লায়েন্স অফিসার (মুরাকিব)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি

পদের নাম: শারিয়াহ কমপ্লায়েন্স অফিসার (মুরাকিব)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/এমবিএ/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৪-০৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bank Asia PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

