  2. জাগো জবস

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরির সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরির সুযোগ
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাপ্লিকেশন ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড আপগ্রেডেশন অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: আইসিটি ডিভিশন, এসইও-এসপিও

পদের নাম: অ্যাপ্লিকেশন ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড আপগ্রেডেশন অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (সিএসই/আইটি/ইসিই)
অভিজ্ঞতা: ০৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Al-Arafah Islami Bank PLC ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১৬৪ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৬৪ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

চাকরির-খবর
সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২

সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
১০১ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্নীতি দমন কমিশন, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

১০১ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্নীতি দমন কমিশন, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

চাকরির-খবর