ট্রেইনি অফিসার নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩১ হাজার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৮ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কন্টাক্ট সেন্টার

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৬ মাস
বেতন: ৩১,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Eastern Bank PLC ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

