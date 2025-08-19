  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। ফাইল ছবি

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)
বিভাগের নাম: ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যানিং

পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Meghna Group of Industries ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

