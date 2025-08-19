ঢাকায় নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)
বিভাগের নাম: ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যানিং
পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, ২৮ বছরেও আবেদন
- ৮০০ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Meghna Group of Industries ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, বিবাহিতদেরও আবেদনের সুযোগ
- সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৮ বছরেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ