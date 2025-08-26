  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে শপআপ, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৫ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
শপআপের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপে ‘বিজনেস ফাইন্যান্স অ্যানালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: শপআপ

পদের নাম: বিজনেস ফাইন্যান্স অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ShopUp করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

