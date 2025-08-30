১৯০ জনকে নিয়োগ দেবে বস্ত্র অধিদপ্তর, আজই আবেদন করুন

১৯০ জনকে নিয়োগ দেবে বস্ত্র অধিদপ্তর, আজই আবেদন করুন
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে বস্ত্র অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটিতে এবং এর অধীনে বিভিন্ন কার্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৮টি পদে ১৯০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামীকাল ৩১ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। বিভিন্ন পদের পরীক্ষার তারিখ ও সময় এক থাকায় একের অধিক পদে আবেদন না করার জন্য উৎসাহিত করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বস্ত্র অধিদপ্তর
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৬ টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (বিজ্ঞান বিভাগ)
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
পদের নাম: টেইলার মাস্টার
পদসংখ্যা: ০৬ টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ড্রেস মেকিংসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল) টেক্সটাইল কোর্স পাস
অভিজ্ঞতা: ০৩ বছর
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ০৯ টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
পদের নাম: আর্টিস্ট ডিজাইনার
পদসংখ্যা: ০৩ টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি) অথবা মেকানিক্যাল ট্রেড কোর্স
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
পদের নাম: প্যাটার্ন ডিজাইনার
পদসংখ্যা: ০৫ টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (ফ্যাশন ডিজাইন/ফাইন আর্টস)
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
পদের নাম: টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল) টেক্সটাইল কোর্স পাস
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ০৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাস অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২০টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: মেকানিকস
পদসংখ্যা: ১৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান এবং মেকানিক্যাল ট্রেড কোর্স পাস
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: হিসাব সহকারী কাম–ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ০২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান (বাণিজ্য শাখা)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: আর্টিস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ০১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অংকন ও চারুকলায় পারদর্শিতাসহ এইচএসসি/সমমান
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: বয়লার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০৪টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান সহ ইলেকট্রিশিয়ান বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান অথবা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল) টেক্সটাইল কোর্স পাস
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ০৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি/সমমান
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ০১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি/সমমান
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ০২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি/সমমান
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়স: ০৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে বস্ত্র অধিদপ্তর ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ১-১৩ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ১৪-১৮ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ