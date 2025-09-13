নাবিল গ্রুপে চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা

নাবিল গ্রুপে চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপে ‘এজিএম/ডিজিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নাবিল গ্রুপ
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস
পদের নাম: এজিএম/ডিজিএম
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিকম অথবা এমকম (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ১৫-২০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: রাজশাহী
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Nabil Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ