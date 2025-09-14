  2. জাগো জবস

অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২২ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২২ বছর হলেই আবেদন
এসিআই মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘টেরিটরি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: সিয়েট টায়ার

পদের নাম: টেরিটরি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/স্নাতক অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ACI Motors Limited করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৬ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি

৬ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি

চাকরির-খবর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর
৯২ জনকে নিয়োগ দেবে বিটিসিএল, আবেদন ফি ২৩০ টাকা

৯২ জনকে নিয়োগ দেবে বিটিসিএল, আবেদন ফি ২৩০ টাকা

চাকরির-খবর