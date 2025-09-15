ম্যানেজার নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে ‘কন্টেন্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ম্যানেজার (জেও টু এসইও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: কন্টেন্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ম্যানেজার (জেও টু এসইও)
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক The Premier Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস