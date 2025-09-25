কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা

কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল ম্যানেজার/ডেপুটি রিজিওনাল ম্যানেজার/রিজিওনাল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
বিভাগের নাম: ট্রাক্টর ডিভিশন
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল ম্যানেজার/ডেপুটি রিজিওনাল ম্যানেজার/রিজিওনাল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ৩৫,০০০-৫০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কর্ণফুলী গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
