কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা

প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কর্ণফুলী গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল ম্যানেজার/ডেপুটি রিজিওনাল ম্যানেজার/রিজিওনাল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
বিভাগের নাম: ট্রাক্টর ডিভিশন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল ম্যানেজার/ডেপুটি রিজিওনাল ম্যানেজার/রিজিওনাল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ৩৫,০০০-৫০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কর্ণফুলী গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

