ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কার্ডস অ্যাকুইজিশন (কার্ড সেলস)

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৩১,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

