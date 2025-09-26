  2. জাগো জবস

মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৯ এএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মধুমতি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

মধুমতি ব্যাংক পিএলসিতে ‘এএলএম ডেস্ক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মধুমতি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস (অফিসার-ইও)

পদের নাম: এএলএম ডেস্ক
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মধুমতি ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

