মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদন

মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদন
মধুমতি ব্যাংক পিএলসিতে ‘এএলএম ডেস্ক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মধুমতি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস (অফিসার-ইও)
পদের নাম: এএলএম ডেস্ক
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মধুমতি ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এমএস