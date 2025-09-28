  2. জাগো জবস

অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দেবে চালডাল, লাগবে এইচএসসি পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চালডাল লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

চালডাল লিমিটেডে ‘প্রিসিং এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: চালডাল লিমিটেড

পদের নাম: প্রিসিং এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১০,০০০-২০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ১৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (হাজারীবাগ, যাত্রাবাড়ী, পান্থপথ, রাজারবাগ)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক চালডাল লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

