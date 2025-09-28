অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দেবে চালডাল, লাগবে এইচএসসি পাস

অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দেবে চালডাল, লাগবে এইচএসসি পাস
চালডাল লিমিটেডে ‘প্রিসিং এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: চালডাল লিমিটেড
পদের নাম: প্রিসিং এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১০,০০০-২০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ১৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (হাজারীবাগ, যাত্রাবাড়ী, পান্থপথ, রাজারবাগ)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক চালডাল লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
