ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
ডেকো ফুডস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড
বিভাগের নাম: মেইন্টেন্যান্স

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (মেকানিক্যাল/ইলেক্ট্রিক্যাল/আইই)
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ডেকো ফুডস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

