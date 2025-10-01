নাবিল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

নাবিল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপে ‘এজিএম/ডিজিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নাবিল গ্রুপ
বিভাগের নাম: সেলস অ্যাডমিন
পদের নাম: এজিএম/ডিজিএম
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১০-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- ৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
- ২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
- ৮০ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: রাজশাহী
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক নাবিল গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- ২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা
- ২৫ সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
- ৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ