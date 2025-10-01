  2. জাগো জবস

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘সিনিয়র ম্যানেজার/এজিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: এক্সপোর্ট অপারেশন

পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার/এজিএম
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর (আইই/আইপিই/ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস/অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট/সমমান) অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ, নরসিংদী, রংপুর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আরএফএল গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

