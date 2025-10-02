ঢাকায় নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, ৪০ বছরেও আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, ৪০ বছরেও আবেদন
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার-অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (অফিসার-প্রিন্সিপাল অফিসার)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: প্রোকিউরমেন্ট
পদের নাম: অফিসার-অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (অফিসার-প্রিন্সিপাল অফিসার)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম