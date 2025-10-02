  2. জাগো জবস

অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দিচ্ছে আগোরা, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৫ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দিচ্ছে আগোরা, কর্মস্থল ঢাকা
আগোরা লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

শীর্ষস্থানীয় সুপার শপ আগোরা লিমিটেডে ‘অ্যাকাউন্টস সুপারভাইজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আগোরা লিমিটেড

পদের নাম: অ্যাকাউন্টস সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আগোরা লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

