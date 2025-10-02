  2. জাগো জবস

২০ এক্সিকিউটিভ নেবে রানার গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩১ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রানার গ্রুপ
বিভাগের নাম: সেলস

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-৫ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৩-৩৬ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক রানার গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

