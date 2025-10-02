  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, কর্মস্থল গাজীপুর

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
এসিআই মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: আইটি, ইয়ামাহা ফ্যাক্টরি

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই)
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ। তবে নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক এসিআই মটরস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

