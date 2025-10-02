জনবল নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, কর্মস্থল গাজীপুর

জনবল নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, কর্মস্থল গাজীপুর
এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: আইটি, ইয়ামাহা ফ্যাক্টরি
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই)
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ। তবে নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক এসিআই মটরস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ