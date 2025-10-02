  2. জাগো জবস

অফিসার নিয়োগ দেবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি, থাকছে না বয়সসীমা

প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
অফিসার নিয়োগ দেবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি, থাকছে না বয়সসীমা
গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: পাবলিক রিলেশনস

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

