ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ‘ড্রাইভার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা এসএসসি পাস থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি
বিভাগের নাম: ভারী এবং মাঝারি ধরণের যান
পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা এসএসসি
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা, ঢাকা (সাভার)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
