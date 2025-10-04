অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দিচ্ছে আড়ং, লাগবে এইচএসসি পাস

অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দিচ্ছে আড়ং, লাগবে এইচএসসি পাস
পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ংয়ে ‘সেলস অ্যাসোসিয়েট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
বিভাগের নাম: আউটলেট, রেগুলার অ্যান্ড ঈদ স্টাফ
পদের নাম: সেলস অ্যাসোসিয়েট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: পার্ট টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আড়ং করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ