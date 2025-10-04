বিক্রয় ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

বিক্রয় ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকমে ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিক্রয় ডটকম
পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বিক্রয় ডটকম করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
