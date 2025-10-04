৫০০ কর্মী নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন

৫০০ কর্মী নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)’ পদে ৫০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুযোগ-সুবিধা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)
পদসংখ্যা: ৫০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: ১১,০০০-২২,০০০ টাকা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)। এছাড়াও টিএ-ডিএ, মোবাইল বিল, সিটি অ্যালাউন্স, গ্রেড অ্যালাউন্স, গ্রেড ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, প্রোডাক্ট ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ভ্যালু ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ঈদ বোনাস ও পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।
- আরও পড়ুন
- ৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
- ২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
- ৮০ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ১৮-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আবুল খায়ের গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- ২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা
- ২৫ সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
- ৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ