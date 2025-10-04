  2. জাগো জবস

৩০ জনকে নিয়োগ দেবে দারাজ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৩ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘ইন্টার্নশিপ’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধন অনুযায়ি আবেদনকারীর বয়স অবশ্যই আঠেরো বছর বা তার বেশি হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড

পদের নাম: ইন্টার্নশিপ
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

