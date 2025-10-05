  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে আকিজ মটরস, ২৪ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
আকিজ মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আকিজ মটরস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস, ইলেক্ট্রিক মটরসাইকেল

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং) অথবা ডিপ্লোমা (পাওয়ার/অটোমোবাইল)
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৪ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আকিজ মটরস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

