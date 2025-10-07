কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, কর্মস্থল বাগেরহাট

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, কর্মস্থল বাগেরহাট
আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘কমিউনিটি সুপারভাইজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
পদের নাম: কমিউনিটি সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ৪ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/এমই/ইইই)
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: ২০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: বাগেরহাট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কেয়ার বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ