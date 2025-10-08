স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আগোরা, ২২ বছর হলেই আবেদন

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আগোরা, ২২ বছর হলেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় সুপার শপ আগোরা লিমিটেডে ‘আউটলেট ইনচার্জ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রীধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আগোরা লিমিটেড
পদের নাম: আউটলেট ইনচার্জ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২২ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আগোরা লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম