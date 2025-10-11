  2. জাগো জবস

শপআপে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
শপআপের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: শপআপ
বিভাগের নাম: সাইট অ্যাকুইজিশন

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক শপআপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

