শপআপে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

শপআপে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: শপআপ
বিভাগের নাম: সাইট অ্যাকুইজিশন
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক শপআপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ