যমুনা গ্রুপে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

প্রকাশিত: ০২:৫৮ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
যমুনা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং) ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: ভ্যাট

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক যমুনা গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

