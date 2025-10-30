  2. জাগো জবস

শপআপে ৫০ জনের নিয়োগ, থাকতে হবে এইচএসসি পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
শপআপের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপে ‘বিক্রয় প্রতিনিধি’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা সমমান পাস হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: শপআপ

পদের নাম: বিক্রয় প্রতিনিধি
পদসংখ্যা: ৫০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: ১৫,০০০-৩০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, ঢাকা (ডেমরা, দোহার, কেরাণীগঞ্জ, নবীনগর, সাভার), গাজীপুর (টঙ্গী), ময়মনসিংহ (ভালুকা)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক শপআপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

