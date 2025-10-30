জনবল নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, কর্মস্থল হবিগঞ্জ

জনবল নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, কর্মস্থল হবিগঞ্জ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: কিউসি
পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি (কেমিস্ট্রি/অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি/ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩২ বছর
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ