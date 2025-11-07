  2. জাগো জবস

অষ্টম শ্রেণি পাসে নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, কর্মস্থল গাজীপুর

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৯ এএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘পলিশিং মেশিন অপারেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই জেএসসি/জেডিসি/অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে। গাজীপুর জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি

পদের নাম: পলিশিং মেশিন অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি/জেডিসি/অষ্টম শ্রেণি পাস
অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৪০ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

