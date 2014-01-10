রাষ্ট্রপতির ভাষণে হাসিমুখে টেবিল চাপড়ে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ১২ মার্চ ২০২৬
সংসদে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ চলাকালীন টেবিল চাপড়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ সরকারদলীয় সংসদ সদস্যরা হাসিমুখে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের শুরুতেই অভিনন্দন জানান।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিনই এই চিত্র দেখা গেছে।

বিএনপির নেতারা রাষ্ট্রপতির ভাষণে সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ গঠন সংক্রান্ত সাফল্যকে স্বাগত জানান এবং সংসদে স্বাচ্ছন্দ ও আন্তরিক মনোভাব প্রকাশ করেন।

