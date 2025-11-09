শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ‘প্রভাষক’ পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। শিক্ষকতায় পারদর্শী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ
বিষয়ের নাম: গণিত
পদের নাম: প্রভাষক
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ চার বছরের স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর এবং ন্যূনতম ২টি প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। শিক্ষা জীবনে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। তবে শিক্ষকতায় পারদর্শী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ২৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর। তবে শিক্ষকতায় নিয়োজিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা)
আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, সেক্টর-৬, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। আবেদনপত্রে মোবাইল নাম্বার এবং খামের উপরে পদের নাম লিখতে হবে।
আবেদন ফি: অধ্যক্ষ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ এর অনুকূলে অফেরতযোগ্য হিসেবে ৪০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা: ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টায় অত্র প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ অথবা ভাতা দেওয়া হবে না।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
