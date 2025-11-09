  2. জাগো জবস

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির লোগো। ফাইল ছবি

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ‘ডাটা এন্ট্রি অপারেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ নভেম্বর অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র নারী প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি পাস থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী
কর্মস্থল: নরসিংদী

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, মাধবদী, নরসিংদী। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন।

আবেদন ফি: সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, মাধবদী, নরসিংদী এর অনুকূলে ২০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ৫ নভেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

